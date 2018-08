F1 2018 ora disponibile su PS4, Xbox One e PC: vediamo il trailer di lancio

Codemasters è lieta di annunciare che F1 2018 è disponibile a partire da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per celebrare il debutto del gioco è stato pubblicato il trailer di lancio ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

Con tutti i team ufficiali, le auto, i piloti e i circuiti dell'eccitante stagione 2018, F1 2018 include anche 20 iconiche auto classiche della storia dello sport che i giocatori potranno padroneggiare. Il circuito Paul Ricard è incluso nel gioco per la prima volta, mentre torna anche l'Hockenheimring, la dimora storica della Formula 1 Emirates Grosser Preis Von Deutschland 2018.

"Il nostro obiettivo principale con F1 2018 era quello di avvicinarci ancora di più allo sport del mondo reale e crediamo di aver apportato miglioramenti significativi sia in pista che fuori", ha dichiarato Lee Mather, Game Director di F1 2018. "Le sospensioni e lo chassis presenti nel gioco si aggiornano a 1000 Hz, il che significa che la simulazione è molto più autentica. Ad esempio, puoi davvero sentire la differenza tra le auto moderne, con la loro aerodinamica avanzata, e le auto classiche che si basano maggiormente sull'aderenza dei pneumatici."

Lee ha proseguito: "La ricreazione visiva di questo sport, tra cui l'iconica foschia del calore, il meteo e il nuovo sistema di illuminazione, è più realistica e abbiamo approfondito maggiormente la Career Mode rielaborando il sistema di Ricerca e Sviluppo per ciascuno dei team, oltre all'introduzione delle interviste per la stampa che svolgeranno un ruolo chiave nel modo in cui vieni visto nel mondo di F1. Alcuni team cercano caratteristiche diverse in un pilota e spetta a te decidere se esibire sportività o spettacolarità quando viene intervistato. Non vediamo l’ora che i giocatori provino il gioco."

La tanto annunciata Career Mode è più vasta e migliore che mai con l'inclusione di interviste stampa che influenzeranno direttamente la tua posizione e il futuro all'interno della tua squadra e dello sport in generale. Durante la ricerca e lo sviluppo, ogni team ha ora un proprio report con punti di forza e di debolezza, utili per migliorare la propria auto. Questi miglioramenti possono cambiare in base alle modifiche alla normativa di fine stagione.

F1 2018 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.