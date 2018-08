F1 2018 supera Shenmue 1&2 e debutta al primo posto della classifica inglese

F1 2018 è il nuovo leader della classifica software inglese relativa alla settimana terminata il 25 agosto. Il nuovo racing di Codemasters si piazza in vetta alla top ten, superando Shenmue 1&2 (secondo posto) e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, che cede il primo posto dopo otto settimane alla guida della UK Charts.

Classifica UK (Settimana 25 agosto 2018)

In classifica trovano spazio anche GTA V, Mario Kart 8 Deluxe, God of War, LEGO Gli Incredibili, Call of Duty WWII, The Crew 2 e FIFA 18:



F1 2018 Shenmue I & II Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe God of War LEGO Gli Incredibili Call of Duty WWII The Crew 2 FIFA 18

Da segnalare l'uscita dalla top ten di Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild e World of Warcraft Battle for Azeroth, che ha registrato ottime vendite retail nella settimana di lancio, per poi calare sul mercato fisico a vantaggio delle vendite digitali.