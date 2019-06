F1 2019:Codemasters svela i requisiti di sistema Minimi e Consigliati su PC

A meno di una settimana dall'uscita di F1 2019, gli sviluppatori di Codemasters pubblicano la doppia scheda informativa con i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC del loro ambizioso simulatore automobilistico.

In base alle informazioni snocciolate dai Codies attraverso le pagine di Steam, le specifiche hardware necessarie per sfrecciare sui tracciati digitali del nuovo videogioco su licenza ufficiale della Formula Uno non saranno particolarmente eccessive e consentiranno a una larga fetta di appassionati di apprezzare le migliore grafiche, ludiche e tecniche del nuovo capitolo.

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Processore: Intel i3 2130 / AMD FX4300

Memoria: 8 GB RAM

GPU: Nvidia GTX640 / HD7750

Hard Disk: 80 GB

Note Aggiuntive: richiede un processore e un sistema operativo a 64-bit

Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: Intel i5 9600k / AMD Ryzen 5 2600x

Memoria: 16 GB RAM

GPU: Nvidia GTX 1660ti / RX590

Hard Disk: 80 GB

Note Aggiuntive: richiede un processore e un sistema operativo a 64-bit

Prima di lasciare a voi ogni commento ulteriore sui requisiti di sistema di F1 2019, vi ricordiamo che la nuova fatica racing di Codemasters sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 28 giugno.