F1 2019 gratis come parte del Free Weekend su Steam

Codemasters ha lanciato un Free Weekend di F1 2019 su Steam: da oggi e per tutto il fine settimana sarà possibile giocare gratis con la più recente edizione del gioco ufficiale della Formula Uno, con la possibilità di acquistarlo a prezzo scontato.

"Il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship, F1 2019 ti sfida a gareggiare contro i tuoi rivali nel titolo più ambizioso di casa Codemasters. F1 2019 offre tutte le scuderie, piloti e i 21 circuiti della stagione. Quest'anno con l'aggiunta della F2 i giocatori potranno competere nella stagione del 2018 nei panni di George Russell, Lando Norris e Alexander Albon. Con una maggiore attenzione rivolta al fotorealismo, gli ambienti ora sono stati significamente migliorati, i tracciati sono presentati come mai prima d'ora. Gli effetti e le corse notturne sono state completamente revisionate insieme al reparto audio F1 in modo tale da fornire un'esperienza realistica durante il weekend di gara."

Il Free Weekend permette di giocare gratis a F1 2019 fino al 4 novembre, in questo lasso di tempo i giocatori potranno acquistare F1 2019 Standard Edition a 32.99 euro mentre la più ricca Legends Edition ha un prezzo (già scontato) di 38,99 euro sul costo di listino.