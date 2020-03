F1 2019 gratis per un mese su PS4 e Xbox One per il Coronavirus

Il campionato del mondo di Formula 1 è stato sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus, e i ragazzi di Codemasters hanno ben pensato di andare incontro a tutti gli appassionati di motori che in questi giorni sono in isolamento permettendogli di >giocare in maniera completamente gratuita a F1 2019 per un intero mese.

L'iniziativa non è stata pubblicizzata mediante i canali social della compagnia, bensì attraverso una newsletter inviata a tutti gli utenti iscritti, come potete vedere nello screen allegato in basso. È scritto chiaramente che è possibile giocare alla versione completa di F1 2019 per ben 30 giorni a partire da ora, sia su PlayStation 4 che su Xbox One, in via del tutto gratuita. Supponiamo che sia sufficiente scaricare la versione di prova dirigendosi sui rispettivi store di riferimento:

F1 2019 è il gioco ufficiale della passata edizione del campionato del mondo di Formula 1, e in quanto tale include tutte le scuderie, i piloti e i 21 circuiti ufficiali. Il gioco vanta anche la presenza della stagione 2018 della F2, con protagonisti piloti come George Russell, Lando Norris e Alexander Albon. Rispetto all'edizione precedente del gioco, F1 2019 offre una maggiore attenzione al fotorealismo, con effetti di luce e corse notturne migliorate. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di F1 2019.