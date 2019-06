F1 2019 da oggi disponibile: ecco il trailer definitivo

Sulle note di "Light up the sky", dei Prodigy, sfreccia (è il caso di dirlo) il final trailer di F1 2019, in arrivo oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo di Codemasters arriva sulle nostre console e PC in anticipo di ben due mesi rispetto alle release degli scorsi anni, portando tante novità.

La più ricca è sicuramente la modalità carriera, che oggi presenta anche il campionato ufficiale di Formula 2, che all'inizio sarà presente come scenario introduttivo, mentre in seguito sarà aggiunto proprio come DLC gratuito giocabile.

È presente inoltre, a differenza degli altri anni, la possibilità per gli altri piloti di cambiare scuderia: potremo assistere dunque a un eventuale ritorno di Sebastian Vettel in Red Bull, o all'approdo di Lewis Hamilton sulla Rossa di Maranello, un'opzione improbabile nella vita reale, ma sognare non costa nulla, no?

Ovviamente anche il nostro pilota avrà la possibilità di cambiare scuderia, e a seconda dei risultati riceveremo offerte dai top team o dalle scuderie cosiddette minori. Presenti infine ben 18 auto d'epoca che hanno fatto la storia della Formula Uno, come quelle guidata da vere e proprie leggende dell'automobilismo come Alain Prost e l'indimenticabile Ayrton Senna.

Il gioco insomma promette di essere davvero entusiasmante, a dispetto di quello che mai come quest'anno è forse il campionato dall'esito più scontato della storia della F1. Siete pronti a cambiare le carte in tavola col gioco di Codemasters? Sul nostro sito trovate già la nostra recensione di F1 2019.