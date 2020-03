F1 2019: parte il torneo eSport delle Formula 1 Virtual Series in risposta al Coronavirus

Come da programma, è ufficialmente partita la Formula 1 Virtual Series di F1 2019, il torneo eSport nato per allietare i fan della Formula 1 in queste difficili giornate dominate dalle notizie per la cancellazione dei GP internazionali a causa del diffondersi del Coronavirus.

L'iniziativa, lanciata in risposta ai numerosi rinvii dei Gran Premi di F1, è prevista ai nastri di partenza per le ore 21:00 di oggi, domenica 22 marzo, con la riedizione virtuale del Grand Prix del Bahrain.

Gli organizzatori della Formula 1 Virtual Series di F1 2019 terranno ulteriori tappe dell'evento eSport per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus e anche oltre, garantendo così uno spettacolo alternativo ai tanti appassionati delle quattroruote che desiderano trascorrere con relativa spensieratezza le proprie giornate senza lasciarsi prendere dallo sconforto per le disposizioni sul blocco degli spostamenti non necessari per contrastare il virus COVID-19.

La versione virtuale in salsa eSport del Gran Premio del Bahrain, come tutti gli altri eventi digitali già pianificati fino al mese di maggio, prevede delle gare realistiche ridotte al 50% rispetto alle controparti reali, ossia con 28 giri per uno spettacolo online della durata approssimativa di mezz'ora. Se siete interessati a questo evento, in calce alla notizia trovate il link alla pagina Twitch ufficiale della Formula 1, con il palinsesto aggiornato delle manifestazioni eSport e degli streaming delle gare virtuali disputate dai pro player di F1 2019. A proposito del simulatore di guida di Codemasters, sapevate che F1 2019 è gratis per un mese su PS4 e Xbox One per il Coronavirus?