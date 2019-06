F1 2019: il trailer di lancio del nuovo videogioco ufficiale della Formula Uno!

È un peccato che il campionato reale di Formula Uno 2019 sia uno di quelli più a senso unico degli ultimi anni, con Lewis Hamilton già lanciatissimo verso la vittoria finale, visto che il videogame ufficiale del Circus, F1 2019, si presenta mai come quest'anno ricco di contenuti.

Il titolo di Codemasters infatti non solo arriva ben due mesi prima rispetto alle release degli scorsi anni, ma presenta anche diverse novità, tra cui l'introduzione del campionato di Formula 2, che ha sfornato i debuttanti Lando Norris, George Russel e Alexander Albon. L'evento sarà lanciato con la F2 Feeder Series che introdurrà una serie di scenari attraverso i quali cambierà l'esito del gioco, mentre l'intera stagione sarà poi aggiunta tramite DLC gratuito in seguito.

Altra novità è la possibilità per i piloti di cambiare squadra: Sebastian Vettel e Lewis Hamilton ad esempio, potrebbero ritrovarsi da arcinemici a compagni di squadra, o continuare a lottare per il titolo ma in due scuderie diverse da quelle attuali.

Anche il nostro pilota potrà ovviamente cambiare squadra, e a seconda dei risultati ottenuti guadagnerà l'attenzione dei top team o di una scuderia minore.

Presenti inoltre anche 18 auto d'epoca, dagli anni '70 fino al 2010. Nella F1 2019 Legends Edition, ci sarà la storica McLaren MP4/58 di Ayrton Senna e la Ferrari F1-90 di Alain Prost, insieme alla McLaren MP4-25 e la Ferrari F10. Infine, è stata aggiunta la possibilità di personalizzare un'auto del 2019, creata da Ross Brawn e Pat Symonds, con la quale gareggiare nel multiplayer online.

In cima alla news trovate il trailer di lancio diffuso da Codemasters. F1 2019 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da domani, 28 Giugno. Sul nostro sito trovate già la recensione di F1 2019.