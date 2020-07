F1 2020: accoglienza positiva nelle prime recensioni

Questa mattina è scaduto l'embargo per la pubblicazione delle recensioni di F1 2020, il nuovo simulatore di corse targato Codemasters sembra aver convinto la stampa internazionale e non ha faticato a prendere buoni voti sulle principali testate.

Nel momento in cui scriviamo la versione PS4 ha un Metascore pari a 86/100, l'edizione PC può contare su un punteggio globale di 91/100 mentre la versione Xbox One 90/100. Tra i voti positivi troviamo quelli di GamingTrend (95/100), IGN USA (90/100), WCCFTech (90/10), PC Invasion (90/100), DarkStation (90/100), IGN Spagna (85) e Noisy Pixel (86/100) solamente per citarne alcuni.

Il gioco ha convinto anche il nostro Matteo Mangoni che nella recensione di F1 2020 scrive: "Lo scopo di F1 è da sempre quello di accogliere un bacino di utenza ampio, prediligendo l’autenticità del contorno e dell’atmosfera all’implementazione di un motore fisico completamente realistico e simulativo. Quello di Codemasters è fondamentalmente un simcade, nonostante presenti velleità simulative leggermente superiori alla media dei congeneri."

F1 2020 sarà disponibile dal 10 luglio su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, coloro che hanno effettuato il preordine della Deluxe Edition possono iniziare a giocare da domani, martedì 7 luglio.