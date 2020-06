F1 2020: Codemasters presenta la modalità Il Mio Team

Codemasters ha pubblicato un nuovo video di F1 2020 incentrato sulla modalità Il Mio Team, la quale permette di creare una propria squadra di Formula Uno, con tutte le difficoltà manageriali, strategiche e finanziarie che questa scelta comporta.

"I giocatori inizieranno creando il proprio pilota, una visual identity e un brand unico per il proprio team scegliendo una livrea, creando la propria combinazione di colori e impostando il logo della squadra. Da qui sono responsabili della firma con il loro primo sponsor chiave, che finanzierà l'opportunità di firmare con un grande fornitore ed un secondo pilota dalla griglia di F2 del 2019. Partendo da una situazione umile, i giocatori avranno meno risorse e attrezzature limitate. Guarda le strutture migliorare e crescere per diventare un vero team di professionisti F1, affrontando gli impegnativi Campionati piloti e costruttori. Non c'è spazio per le rivalità tra piloti del team interno quando sei anche il capo del team."

F1 2020 sarà disponibile dal 10 luglio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia in versione Standard e nella più ricca Michael Schumacher Deluxe Edition di F1 2020 che include non solo alcune auto esclusive iconiche della carriera del campione tedesco ma anche tre giorni di accesso anticipato rispetto alla data di lancio ufficiale.