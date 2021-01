F1 2020 continua ad aggiornarsi: disponibile la patch 1.15, tutte le novità

Mentre fervono i preparativi per la stagione 2021, Codemasters continua ad aggiornare il proprio F1 2020, simulazione ufficiale del campionato del mondo di Formula 1 che ha appena ricevuto la patch 1.15 su PlayStation 4, Xbox One e PC (su Google Stadia arriverà invece con un leggero ritardo).

F1 2020 | Patch 1.15

Aggiunta la possibilità di abilitare le performance parificate nella prova a tempo.

Marcus Armstrong ha ora la nazionalità corretta

Risolto un problema per cui Artem Markelov era più veloce di quanto previsto

Pedro Piquet ha ora il numero corretto sull’ala posteriore

Risolto un problema per cui a Bahrain su F2 2020 mancavano i tabelloni degli sponsor e le texture dei garage

Gli utenti non riceveranno più avvisi erronei durante il cambio dei componenti tra prove e qualifiche

La patch, come avete avuto modo di leggere, ha introdotto, ovvero l'opzione per abilitare le performance parificate nella prova a tempo. Per il resto, si segnala solo la risoluzione di una serie di F1 2020 è disponibile all'acquisto su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia, e non ha ancora ricevuto una patch di aggiornamento per PS5 e Xbox Series X. A gennaio è entrato a far parte dei giochi gratis per gli abbonati a Stadia Pro