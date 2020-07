F1 2020 debutta al primo posto in UK e supera The Last Of Us Parte 2

F1 2020 debutta la primo posto della classifica UK, segnando la miglior settimana di lancio della serie dal 2017 e vendendo il 22% di unità fisiche in più rispetto al precedente F1 2019 uscito a luglio dello scorso anno.

The Last Of Us 2 scende al terzo posto dopo tre settimane consecutive al numero uno, con vendite in calo del 48% su base settimanale, al secondo posto torna invece Animal Crossing New Horizons.

Classifica UK 13 luglio 2020

F1 2020 Animal Crossing New Horizons The Last of Us Part 2 Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto 5 Call of Duty Modern Warfare Luigi's Mansion 3 Marvel's Iron Man VR Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Marvel's Iron-Man occupa la nona posizione dopo aver registrato un calo delle vendite pari al 75%, in ogni caso il gioco sta registrando numeri simili a quelli di Blood & Truth, il gioco PSVR più venduto del 2019 nel Regno Unito. Mario Kart 8 Deluxe torna in quarta posizione mentre Story of Seasons Friends of Mineral Town non riesce ad andare oltre il ventunesimo posto. Deadly Premonition 2 A Blessing In Disguise debutta alla posizione 32, per il resto non si segnalano altre novità in classifica.