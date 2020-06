F1 2020 Deluxe Schumacher Edition in preordine a prezzo scontato con accesso anticipato

Amazon ha da poco aperto i preordini di F1 2020, nuovo videogioco dedicato alla massima competizione motoristica su due ruote. Oltre all'edizione standard è possibile prenotare la Schumacher Edition a prezzo scontato, ecco cosa contiene questa edizione speciale.

F1 2020 Deluxe Schumacher Edition include oltre al gioco anche i contenuti DLC della Seventy Edition per festeggiare il settantesimo anniversario della Formula Uno, quattro auto iconiche del pilota tedesco (1991 Jordan 191, 1994 Benetton B194, 1995 Benetton B195, 2000 Ferrari F1-2000), modello esclusivo Michael Schumacher con tute da gara, design del casco e celebrazione sul podio e livree per auto in multiplayer ispirate a Schumacher. Di seguito il link per il preordine in ordine su Amazon al prezzo di 69.90 euro anzichè 79,90 euro.

F1 2020 ti consente di creare il tuo team F1 per la prima volta e gareggiare insieme a squadre e piloti ufficiali. Potrai sfidare i tuoi amici con il nuovo split-screen o con opzioni di gara casuali per corse più rilassate. Competi su 22 circuiti, con contenuti attuali o classici.

Tutti coloro che prenoteranno la Deluxe Edition potranno iniziare a giocare con tre giorni di anticipo rispetto al day one, ovvero dal 7 luglio anzichè dal 10 luglio, potendo quindi mettere le mani qualche giorno prima del previsto sul nuovo videogioco della Formula Uno.