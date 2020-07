F1 2020, ERS vs DRS: cosa sono e come utilizzarli al meglio

La nuova iterazione di Formula 1 porta con sé numerose novità, tra cui annoveriamo anche una gestione rinnovata del sistema ERS. Seguiteci in questa guida per scoprire come sfruttare al massimo le potenzialità di questa meccanica, e trarne un effettivo vantaggio in gara.

L’ERS (Energy Recovery System) è una componente ad energia elettrica della power unit delle vetture di F1, che eroga potenza quando utilizzato per fornire un piccolo bonus in termini di velocità all’auto, e si ricarica in automatico grazie a una sorta di bobina collegata all’albero motore della vettura, che funge da generatore elettrico.

In F1 2020 la gestione dell’ERS è stata nettamente semplificata rispetto ai capitoli precedenti della serie di Codemasters, e questa cosa è decisamente un bene. In primo luogo, perché così facendo riesce a rispecchiare molto più verosimilmente la gestione reale di questo sistema: avete capito bene, per una volta la semplificazione di una meccanica rende un gioco più simulativo, e non il contrario, poiché anche i veri piloti di Formula 1 gestiscono l'ERS in maniera semiautomatica. In secondo luogo, perché permette ai piloti virtuali di concentrarsi sulla gara e sulla guida, piuttosto che sulla gestione di cinque diverse opzioni di erogazione della potenza elettrica extra.



Il nuovo sistema che regola l’ERS prevede infatti solamente la modalità di gestione automatica del sistema, delegando all’utente una sola funzionalità inedita: la modalità Sorpasso: potrete ottenerne il controllo disattivando la gestione assistita dell’ERS dal menu degli aiuti, nelle impostazioni di gioco. . Tramite la pressione del tasto L1 su PS4 e LB su Xbox One, otterrete un piccolo boost alla velocità di punta della vostra vettura, un bonus molto utile per lo strappo decisivo in fase di sorpasso o all’inizio di un lungo rettilineo, ma che consumerà molto rapidamente l’energia a disposizione nelle batterie dedicate al sistema ERS, creando una finestra temporale d’uso estremamente ristretta.

In ogni caso, sarà sempre possibile modificare le strategie che riguardano l'ERS nelle impostazioni di gara che è possibile settare durante prove libere e qualifiche, prima dell'inizio ufficiale della gara.

A differenza dell’ERS, il DRS è un bonus che non può essere attivato a piacimento, ma deve sottostare a precise regole: all’interno di ogni tracciato sono posizionati alcuni punti particolari che, una volta raggiunti, e se le condizioni della gara lo permettono, permettono di attivare il DRS e ottenere un po’ di potenza extra. Nello specifico, potrete attivare il DRS solamente se:

i giudici di gara ne hanno autorizzato l’uso (generalmente dopo il secondo giro)

il distacco tra voi e la vettura che vi precede è uguale o inferiore ad 1 secondo esatto

la bandiera è verde e la safety car non è sul circuito (ovvero, se la pista è libera da eventuali carcasse di incidenti o cose di questo genere)

Il DRS richiede semplicemente di essere attivato, quando è possibile farlo, tramite la pressione del tasto triangolo su PS4 e Y su Xbox One; mentre vi avvicinerete al punto del circuito in cui potrete attivarlo, l’indicatore in basso a destra si riempirà velocemente, e una volta che si sarà riempito completamente potrete attivare il DRS.

