F1 2020: gameplay e tutte le novità dell'adrenalinico gioco di corse Codemasters

Abbiamo provato una demo di F1 2020 in arrivo su PC, PS4, Google Stadia e Xbox One: eccovi le nostre impressioni in attesa del lancio fissato per l'inizio di luglio su tutte le piattaforme citate.

F1 2020 celebra il settantesimo anniversario della Formula Uno presentando intense sfide e nuove modalità di gioco con tutte le licenze ufficiali di piloti, circuiti e scuderie della stagione 2019, l'ultima al momento disputata, con la season 2020 mai partita a causa dell'emergenza internazionale Coronavirus. Il nuovo gioco Codemasters include anche la Formula 2 completamente integrata nella modalità Carriera, anche in questo caso basato sulla stagione 2019 con aggiornamento alla stagione 2020 gratuito in arrivo entro la fine dell'anno.

F1 2020 permette di giocare anche con una selezione di auto classiche e iconiche della storia della Formula Uno, tra cui:

2010 Red Bull RB6

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 –23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 Williams FW25

2000 Ferrari F1 2000

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1990 Ferrari 641

1990 McLaren MP4/5B

F1 2020 sarà disponibile dal 10 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Windows PC (DVD e Steam), e Google Stadia. I giocatori che acquisteranno la Michael Schumacher Deluxe Edition riceveranno contenuti esclusivi e tre giorni di accesso anticipato, oltre ad una selezione extra di auto classiche: Jordan 1991, Benetton B194 1994, Benetton B195 1995 e Ferrari F1-2000 del 2000.