F1 2020: un giro sul circuito di Monaco nel nuovo trailer

Codemasters ha pubblicato il primo hot lap in-game di F1 2020 sul circuito di Monaco. Nel fine settimana in cui era inizialmente programmato nel calendario F1, il giro presenta ufficialmente il nuovo brand AlphaTauri di Pierre Gasly.

Considerato uno dei circuiti più impegnativi della F1, affrontare la pista di Monaco richiede immensa abilità e coraggio con poche possibilità di staccare il piede dal pedale dall'inizio alla fine. L'iterazione di F1 2020 non è diversa, con un miglioramento della visuale della pista ora completo sfruttando gli ultimo aggiornamenti di F1 2019. In occasione del weekend del GP di Monaco è stato reso noto che il 24 maggio i piloti Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Nicholas Latifi e Antonio Giovinazzi torneranno per l'ultimo Grand Prix virtuale sul circuito di Monaco di F1 2019.

F1 2020 sarà pubblicato venerdì 10 luglio per PlayStation 4, Xbox One, PC Windows (DVD e Steam) e Google Stadia. I giocatori che acquisteranno la Michael Schumacher Deluxe Edition riceveranno contenuti esclusivi (tra cui alcune livree per le auto da Formula Uno) e accesso anticipato di tre giorni al gioco completo, con la possibilità di iniziare a giocare dal 7 luglio.