F1 2020: guida alla nuova modalità Carriera Scuderia

Il nuovo titolo di Codemasters tenta quest’anno di proporre qualcosa di mai visto prima in un titolo Formula 1, per portare una ventata di aria fresca ad una serie che aveva effettivamente bisogno di qualche novità per ripartire alla grande.

Pilota e Manager

Nella nuova modalità Carriera Scuderia avrete la possibilità di interpretare un doppio ruolo all’interno del mondo della Formula 1, vestendo alternativamente i panni del pilota in pista e quelli del manager dietro la scrivania della vostra scuderia personalizzata, andando a formare l'undicesimo team sulla griglia di partenza. Come pilota dovrete cercare a tutti i costi di ottenere buoni risultati durante le gare, in modo da aumentare la vostra fama personale e la fama complessiva della scuderia (la quale tiene conto anche del livello del vostro compagno di scuderia). Nei panni del manager dovrete invece gestire budget, sponsor, reparto ingegneristico e marketing, in modo da rendere la vostra scuderia sempre più competitiva nel circuit.

Iniziare con il piede giusto

All’inizio della vostra avventura nella modalità Scuderia verrete posti davanti a tre scelte fondamentali, da prendere con molta attenzione e valutandone bene pro e contro, poiché influenzeranno pesantemente le vostre prime mosse alla guida del team.



La prima scelta è quella relativa allo sponsor principale: ognuno garantisce un corposo bonus alla firma di alcuni milioni di dollari, più altri extra monetari, sotto forma di bonus una tantum e incremento delle entrate settimanali, una volta soddisfatti determinati requisiti nel corso della stagione, come ad esempio terminare ad una certa posizione in classifica costruttori oppure completare semplicemente una stagione. Il consiglio è quello di selezionare lo sponsor che garantisce il bonus iniziale maggiore, poiché vi servirà per i prossimi due passaggi ed è fondamentale all’inizio della vostra carriera.

Dopo la scelta dello sponsor è il momento di scegliere il fornitore del motore: ogni produttore offre diverse statistiche di potenza e resistenza, e ovviamente più questi due numeri sono alti migliore sarà il motore, ma è anche vero che i costi aumenteranno pesantemente se sceglierete un motore di qualità particolarmente alta. In questo caso la scelta ricade quasi unicamente sulla preferenza personale, ricordando però che con il budget dello sponsor iniziale dovete anche assumere un secondo pilota per la vostra scuderia, quindi pesate attentamente la vostra decisione.



Infine, è il turno della scelta del vostro compagno di scuderia, che vi affiancherà in pista e contribuirà a costruire il successo del vostro team, o a decretarne il fallimento. È quindi fondamentale scegliere un pilota abbastanza capace, sulla base delle statistiche di Esperienza (che influenza il numero di punti risorsa ottenuti), Riflessi (che indica la capacità di evitare danni), Destrezza (l’abilità del pilota di effettuare sorpassi) e Ritmo (ovvero la capacità di segnare buoni tempi sui giri). La caratteristica più importante all’inizio è probabilmente l’Esperienza, poiché un pilota più esperto vi garantirà maggiori entrate di punti risorsa che potete poi spendere per i potenziamenti dei vostri veicoli.

Fama e denaro

La vostra scuderia basa gran parte delle proprie speranze sulla fama: questa è un’indicazione di quanto il vostro team è rinomato all’interno del settore, e di conseguenza maggiore sarà la vostra fama maggiori saranno gli introiti che potrete ottenere dalle sponsorizzazioni. Inoltre, molti piloti rifiuteranno categoricamente ogni offerta di trasferimento in una scuderia se la sua reputazione è troppo bassa. La fama della scuderia è determinata dal livello combinato del vostro alter ero pilota e del compagno di scuderia. Accumulando buone prestazioni la fama personale di ogni pilota aumenta, e di pari passo crescono il suo livello personale e il valore della scuderia.

L’arte della diplomazia

Un altro aspetto molto importante della nuova carriera scuderia sono le interviste con la stampa, le quali possono capitare sia come domande nel dopo-gara, quando sarete nei panni del pilota, sia sotto forma di vere e proprie interviste televisive organizzate, per discutere della parte più gestionale del team.



A seconda delle vostre risposte potrete spesso influenzare fattori come l’umore della scuderia, il rapporto con il vostro secondo pilota, oppure addirittura il rendimento di interi settori del reparto Ricerca e Sviluppo, in particolare con le risposte che darete alla prima intervista della stagione. Non commettete quindi l’errore di trascurare i rapporti con la stampa, poiché potreste risentirne a lungo termine, quando le domande che vi verranno poste diventeranno sempre più aggressive e incalzanti.

Per aiutarvi a rispondere alle domande più “pericolose”, oppure semplicemente per aumentare i bonus e gli effetti positivi derivanti dalle vostre risposte, potrete addirittura sviluppare alcuni potenziamenti del settore media e marketing, per esempio assumendo un vero e proprio esperto delle relazioni con il pubblico.

Gestione societaria

Nella sezione Strutture del menu scuderia potrete spendere il denaro del vostro budget in ben sei diversi dipartimenti, ciascuno con diversi potenziamenti da sbloccare per aumentare le capacità del team di analizzare le prestazioni, migliorare l’auto, allenare i piloti e tanto altro ancora. Ogni dipartimento garantisce un introito settimanale di punti risorsa, da spendere nell’albero R&S, e denaro: la quantità di risorse prodotte da ogni dipartimento aumenta mano a mano che acquisterete dei potenziamenti all’interno di quello specifico dipartimento.

Aerodinamica/Telaio/Power Unit/Resistenza - Questi dipartimenti contengono potenziamenti che influiscono sulle tempistiche di fabbricazione dei componenti, sullo sblocco di nuove parti e sul controllo qualità dei relativi settori di Ricerca e Sviluppo

- Questi dipartimenti contengono potenziamenti che influiscono sulle tempistiche di fabbricazione dei componenti, sullo sblocco di nuove parti e sul controllo qualità dei relativi settori di Ricerca e Sviluppo Personale - il dipartimento del personale permette di sbloccare potenziamenti come il simulatore di guida, la palestra e il centro di analisi dati, che consentono di migliorare le abilità dei piloti e le capacità del team di analizzare le prestazioni in gara e proporre soluzioni adeguate ad eventuali errori

- il dipartimento del personale permette di sbloccare potenziamenti come il simulatore di guida, la palestra e il centro di analisi dati, che consentono di migliorare le abilità dei piloti e le capacità del team di analizzare le prestazioni in gara e proporre soluzioni adeguate ad eventuali errori Marketing - il dipartimento marketing permette di migliorare le relazioni con il pubblico, per ottenere bonus durante le interviste, e con gli sponsor, per aumentare i bonus in denaro e migliorare le condizioni degli obiettivi che ci vengono proposti

