F1 2020: la livrea nera della Mercedes è disponibile su PC, presto su console

Quest'oggi i Codies fanno finalmente messo una pezza ad una mancanza di F1 2020, a cui i fan tenevano particolarmente. Con la patch 1.06 pubblicata quest'oggi su PC - e in arrivo entro fine settimana su PS4 e Xbox One - è finalmente stata aggiunta la già iconica livrea nera della Mercedes.

Quest'anno, infatti, il team di Brackley ha messo da parte le classiche tonalità argentee per fare posto ad una livrea nera, particolarmente voluta dal pluri-campione del mondo Lewis Hamilton. Il colore è stato scelto come simbolo della lotta al razzismo, e non a caso sull'halo è chiaramente visibile la scritta "End Racism". Assieme alle monoposto - che potete ammirare in basso - sono state adeguate anche le tute dei piloti.

Le modifiche della patch 1.06, in ogni caso, non terminano qui. I ragazzi di Codemasters hanno anche risolto un problema nel Multigiocatore non classificato che si verificava quando un host abbandonava la partita (l'IA cominciava a comportarsi in maniera irrealistica), aggiunto i guanti corretti per Sergio Perez e Lance Stroll, risolto dei problemi di progressione in La Mia Squadra che si potevano verificare dopo un Invitational o alla fine della stagione, e corretto il bug dello sponsor Savant, che non pagava correttamente. Si segnalano, infine, vari miglioramenti alla stabilità e bug fix.

F1 2020 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di F1 2020.