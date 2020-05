F1 2020: Vettel, LeClerc ed Hamilton nel primo gameplay trailer

Codemasters ha pubblicato un nuovo video gameplay di F1 2020, grazie al quale possiamo dare un altro sguardo alla nuova iterazione della serie ufficiale del Campionato del Mondo di Formula 1.

Sulle note del celebre tema di Brian Tyler, il filmato ci presenta gli alter ego digitali dei volti più noti del circus, da Lewis Hamilton a Charles LeClerc, fino a Sebastian Vettel - che proprio oggi ha annunciato che il 2020 sarà il suo ultimo anno con la Ferrari - per poi portarci nel bel mezzo della bagarre. Spazio anche alla classe F2, che tornerà in F1 2020 e che sarà completamente integrata nella modalità Carriera. I piloti digitali potranno scegliere di affrontare la stagione intera, la metà delle gare oppure solo 3 appuntamenti.

Con un comunicato ufficiale, Codemasters ha inoltre confermato la presenza delle seguenti vetture classiche:

2010 Red Bull RB6

2010 Ferrari F10

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 –23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 Williams FW25

2000 Ferrari F1 2000

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1990 Ferrari 641

1990 McLaren MP4/5B

F1 2020 verrà pubblicato in tutto il mondo venerdì 10 luglio per PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e per la prima volta su Google Stadia.