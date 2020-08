F1 2020: prestazioni migliorate grazie al supporto per il DLSS di NVIDIA

A poco più di un mese dall'uscita di F1 2020, la versione PC del nuovo titolo di Codemasters vede recapitarsi il supporto al DLSS di NVIDIA, per la gioia di tutti gli appassionati che ora potranno godere di migliori prestazioni e maggiore fluidità.

Esattamente come era successo per il precedente capitolo della serie, anche F1 2020 ha ricevuto l'aggiornamento che introduce il DLSS, l'algoritmo di NVIDIA basato su IA che migliora le prestazioni di gioco. I possessori di una scheda grafica GeForce della serie RTX potranno quindi godere di un aumento delle prestazioni generali di circa 1,5 volte. In particolare con una NVIDIA GeForce RTX 2060 Super dovrebbe ora essere possibile giocare in 4K e 60 fps con tutte le impostazioni massime, mentre con una GeForce RTX 2080 Ti alla stessa risoluzione si dovrebbe abbattere facilmente il muro dei 100 fps.

Il Director del gioco, Lee Mather, ha dichiarato: "Volevamo che F1 2020 fosse il gioco di F1 più autentico e coinvolgente mai creato. Questo ha richiesto un focus particolare su tutti gli aspetti, dalla funzione My Team a ogni singolo pixel sullo schermo. NVIDIA DLSS offre agli utenti un margine di performance per migliorare le impostazioni grafiche, con una conseguente grafica realistica e immersiva".

Se non l'avete ancora vista, sulle pagine di Everyeye è disponibile la sfida tra Francesco Fossetti e Marco Mottura che hanno deciso di mettere in pista le loro abilità su F1 2020.