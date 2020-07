F1 2020 in sconto su Amazon, ecco la nuova offerta

E' il videogioco più venduto delle ultime settimane e attualmente il più venduto in assoluto su Amazon Italia: parliamo di F1 2020, il nuovo simulatore di corse con licenza ufficiale Formula Uno, ora disponibile a prezzo scontato.

"F1 2020 ti consente di creare per la prima volta il tuo team F1 gareggiando insieme a team e piloti ufficiali. In alternativa, puoi anche sfidare i tuoi amici con il nuovo split-screen sfruttando le opzioni di gara casuali per corse più rilassate. Competi su 22 circuiti, con contenuti attuali o classici."

F1 2020 per PS4 e Xbox One costa 59.99 euro anzichè 69.99 euro, con un risparmio di dieci euro sul prezzo di listino. L'offerta riguarda la Seventy Edition che include vari contenuti in-game esclusivi per festeggiare il settantesimo anniversario della Formula Uno tra cui Livrea per auto, Celebrazione sul podio, Casco, Tuta da gara, Guanti, Scarpe e Badge giocatore.

Offerta valida solamente per un periodo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi e che il gioco torni ad essere venduto a prezzo pieno. Siete pronti per sfrecciare in pista con le velocissime monoposto da competizione?