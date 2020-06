F1 2020: alla scoperta delle auto di Schumacher della Deluxe Edition

Con un nuovo trailer in-game di F1 2020, Codemasters ci ha presentato le automobili esclusive del sette volte campione del mondo Michael Schumacher incluse nella Deluxe Schumacher Edition del videogioco ufficiale della FIA Formula One World Championship 2020.

I giocatori potranno guidare quattro delle sue auto più iconiche degli anni '90 e 2000.

1991: Jordan 191 - L’auto che ha lanciato la carriera di Michael. L'auto verde smeraldo è stata guidata per la prima volta al Gran Premio del Belgio del 1991;

1994: Benetton B194 - La stagione in cui Michael ha vinto il suo primo Campionato del Mondo, vincendo sei delle prime sette gare;

1995: Benetton B195 - In una classe a sé stante, ha portato Michael alla sua seconda vittoria e alla prima e unica di Benetton del Campionato del Mondo;

2000: Ferrari F1-2000 - L'auto conquistò 10 pole position, 10 vittorie in gara e assicurò alla Ferrari il suo primo Campionato mondiale piloti dal 1979.

La Deluxe Schumacher Edition di F1 2020 verrà lanciata il 7 luglio, con tre giorni di anticipo rispetto al gioco base). Includerà, oltre alle monoposto sopra elencate, anche livree esclusive per le auto e articoli per la personalizzazione del pilota (tra cui una celebrazione sul podio unica) ispirate a Michael Schumacher.

I giocatori che acquisteranno la Seventy o la Deluxe Schumacher Edition di F1 2020 otterranno inoltre la Ferrari F2004. L'auto, che ha fatto conquistare a Michael il record con la vittoria del settimo Campionato del Mondo, è una delle preferite dai fan da quando è stata introdotta in F1 2017. Ora è stata aggiornata con il numero 1 sul nose cone e il nome impresso sul poggiatesta.

"Con l’avvicinarsi del 70° anniversario della F1, è opportuno celebrare il campione del mondo di maggior successo di tutti i tempi", ha dichiarato Lee Mather, F1 Franchise Game Director presso Codemasters. "Siamo entusiasti di portare finalmente la Jordan 191 e la Benetton B194 alla serie F1, poiché entrambe sono state richieste a lungo dalla nostra community, insieme alle altre due delle sue auto iconiche".

La Deluxe Schumacher Edition di F1 2020 sarà disponibile il 7 luglio 2020 per PlayStation®4, Xbox One, inclusa Xbox One X, PC (DVD e Steam), e Google Stadia. Con il pre-order, presso alcuni rivenditori selezionati, ci sarà la possibilità di ricevere la confezione Steelbook.