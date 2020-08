F1 2020, sfida all'ultima curva: lo scontro tra i nostri Fossetti e Mottura!

Tra le pubblicazioni multipiattaforma che hanno popolato il catalogo delle nuove uscite del mese di luglio, figura anche F1 2020, nuova incarnazione del franchise dedicato all'universo della Formula 1.

La serie firmata dagli sviluppatori di Codemasters è infatti tornata ad accendere i propri rombanti motori su PC, PlayStation 4 e Xbox One, portando con sé un'interessante selezione di novità. Tra queste ultime spicca in particolar modo l'introduzione della possibilità di creare, per la prima volta, un proprio team, pronto ad aggiungersi alle dieci scuderie parte del campionato di Formula 1 e a competere lungo i 22 circuiti automobilistici inclusi in F1 2020.



Immancabile ovviamente il comparto multigiocatore, che oltre a una modalità competitiva online propone anche la possibilità di cimentarsi in sfide in locale, in modalità split-screen. E proprio quest'ultima feature di F1 2020 ha rianimato lo spirito di competizione dei nostri Francesco Fossetti e Marco Mottura, pronti ad affrontarsi in un confronto all'ultima curva in una cornice d'eccezione: il Nemiex Club di Milano. Siete curiosi di vedere il risultato? Direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye potete trovarne la replica, buona visione!

In chiusura, segnaliamo ai lettori interessati a sfrecciare sull'asfalto rovente che sulle pagine di Everyeye è disponibile la Recensione di F1 2020, a cura del nostro Matteo Mangoni.



Segnaliamo che il video è stato realizzato in collaborazione con Codemasters.