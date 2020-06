F1 2020: video gameplay e nuovo modello di guida per il gioco Codemasters

Manca ancora qualche settimana al debutto di F1 2020, il nuovo racing game targato Codemasters che ci permetterà ancora una volta di pilotare uno dei velocissimi bolidi. In attesa di poter mettere le mani sulla versione definitiva del gioco, abbiamo avuto nuovamente l'occasione di scendere in pista.

Se non avete ancora letto la nostra anteprima di F1 2020 a cura di Matteo Mangoni, potete scoprire il resoconto del nostro provato del gioco nella Video Anteprima appena pubblicata sul canale YouTube di Everyeye. Grazie ad un lungo video gameplay è possibile avere un primo assaggio del nuovo e migliorato sistema di guida, che consente ai giocatori di personalizzarne numerosi aspetti per renderlo più o meno realistico. Ovviamente non manca nemmeno qualche riferimento al comparto grafico e all'aspetto estetico delle auto, che presentano delle livree aggiornate all'ultima stagione.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il titolo arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 luglio sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Sulle nostre pagine potete trovare anche qualche dettaglio aggiuntivo sulla modalità Il Mio Team di F1 2020, presentata solo pochi giorni dal team di sviluppo.