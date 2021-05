F1 2021: aperti i preordini su Amazon con il pacchetto bonus Braking Point

Su Amazon sono attivi i preordini del nuovo gioco ufficiale del mondiale FIA Formula One World Championship: F1 2021 è infatti preordinabile, con data di uscita prevista per il 16 luglio, a 59,99 euro per PC o 69,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X.

Prenotando subito si otterranno i seguenti contenuti aggiuntivi:

Pacchetto contenuti Braking Point per correre nei panni di Devon Butler, Aiden Jackson e Casper Akkerman

Avatar dei personaggi

Livrea

Tuta

Guanti

Casco

Radio di vittoria

5.000 PitCoin, la valuta virtuale del gioco

Di seguito i link per preordinare il gioco:

Il titolo offrirà una modalità storia nominata Breaking Point, una nuova modalità Carriera anche per due giocatori ed infine la modalità Real-Season Start. Come nei titoli precedenti, oltre alle vetture della Formula 1, il gioco ci permetterà di utilizzare anche le auto della Formula 2, che fungono da introduzione a chi si approccia al gioco per le prime volte. É prevista anche una modalità a due giocatori in split-screen, una funzione ormai scomparsa nei giochi attuali che invece prediligono il multiplayer online piuttosto che quello in locale.

Vi ricordiamo inoltre che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che assicura una riduzione in automatico del prezzo pagato in caso quest'ultimo dovesse diminuire dalla data della prenotazione a quella dell'uscita.