F1 2021 batte tutti in UK, nessuna esclusiva PS5 e Xbox Series X nella Top 10 inglese

F1 2021 è stato il gioco più venduto nel Regno Unito nella settimana terminata il 7 agosto, superando Mario Kart 8 Deluxe e il videogioco ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nessuna esclusiva Sony per PlayStation 5 è presente nella Top 10 inglese.

Giochi come Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank Rift Apart lasciano le prime dieci posizioni della classifica inglese, presumibilmente a causa della mancanza di scorte PS5, l'assenza di console ovviamente non traina le vendite dei giochi, con i consumatori che preferiscono ripiegare su titoli per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Top 10 UK del 7 agosto

F1 2021 Mario Kart 8 Deluxe Olympic Games Tokyo 2020 The Official Video Game Animal Crossing New Horizons The Legend of Zelda Skyward Sword HD Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto V Assassin's Creed Valhalla Super Mario 3D World + Bowser's Fury Marvel's Avengers

Il videogioco delle Olimpiadi di Tokyo può contare ovviamente sul battage pubblicitario della manifestazione, per il resto non ci sono grandi novità in classifica, con Animal Crossing New Horizons al quarto posto e The Legend of Zelda Skyward Sword HD in quinta posizione. Presente anche l'immortale GTA V seguito da Assassin's Creed Valhalla, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Marvel's Avengers di Square Enix.