F1 2021: il Circuito di Imola arriva finalmente con l'update di ottobre

Grande assente al lancio, nonostante la sua reintroduzione all'interno del calendario del mondiale, il circuito di Imola è finalmente stato introdotto in F1 2021: merito dell'aggiornamento di ottobre (Patch 1.12), che ha portato con sé anche la livrea bianca speciale di Red Bull Racing e una vasta gamma di aggiornamenti relativi a livree e sponsor.

Il fiore all'occhiello del nuovo aggiornamento di F1 2021 è, ovviamente, il celebre circuito italiano. L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari affonda le radici nella storia, ed è caratterizzato dall'insolita strettezza del tracciato, da curve veloci e spesso cieche, e dal senso di marcia antiorario. Presente nel calendario della Formula 1 dal 1980 al 2005, questo circuito ha fatto il suo ritorno dopo la pandemia da COVID-19. Quest'anno è stato teatro del GRan PRemio dell'Emilia Romagna, disputatosi domenica 18 aprile con la vittoria di Max Verstappen. Nella serie videoludica di Codemasters non si faceva vedere da F1 2013: prima di affrontarlo in-game, potete assistere al video gameplay in apertura di notizia, che mostra un hot lap a bordo dell'Alpha Tauri di Pierre Gasly.

La Patch 1.12 ha introdotto anche un corposo aggiornamento sportivo grafico, che comprende la livrea speciale bianca di Red Bull vista nel GP di Turchia 2021 (nata per celebrare la partnership vincente con il fornitore di power unit Honda), nuovi sponsor e variazioni di posizione dei loghi per AlphaTauri, McLaren, Williams, Alfa Romeo, Mercedes-AMG Petronas, Haas F1 Team, Aston Martin Cognizant F1 Team, Alpine F1 Team e Scuderia Ferrari. Il cavallino rampante ha guadagnato lo sponsor AWS, per il quale sono stati modificati anche caschi, tute, meccanici, membri del team, postazione di osservazione e giacca invernale.



Non è ancora finita! L'aggiornamento di ottobre ha portato con sé anche l'opzione di uscita ai box eSport nelle sessioni multigiocatore, il supporto per Fanatec CSL DD Base, il supporto per AMD FSR e CACAO e tantissimi bug fix. Potete consultare la lista completa sul sito ufficiale di F1 2021.