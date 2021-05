F1 2021: la Deluxe Edition conterrà 7 piloti storici tra cui Schumacher e Massa

Codemasters ha da poco diffuso un nuovo trailer per il suo F1 2021, nuovo episodio della serie di corse dedicata alla Formula 1 la cui uscita è prevista per il prossimo 16 luglio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Il filmato si concentra in particolare sui contenuti della Deluxe Edition.

Per la gioia dei fan di lunga data di questo sport, F1 2021 permetterà di vestire i panni di 7 piloti storici: trattasi di Michael Schumacher (con un rating di 94), Nico Rosberg (86), Jenson Button (90), Felipe Massa (86), David Coulthard (87), Alain Prost (93) e Ayrton Senna (94). Questi sete leggendari piloti saranno tutti disponibili per la modalità My Team del prossimo titolo prodotto questa volta da Electronic Arts dopo l'acquisizione di Codemasters terminata il 18 febbraio 2021, poco tempo prima dell'annuncio ufficiale del gioco.

Con l'uscita che si sta avvicinando un passo alla volta, sono già emersi alcuni utili dettagli per i giocatori, come ad esempio i requisiti minimi e consigliati di F1 2021 su PC, che permetteranno anche di abilitare il ray tracing. Se invece vi siete persi l'annuncio del titolo avvenuto qualche mese fa, eccovi il primo video di F1 2021 firmato Codemasters. In attesa di scoprire come si rivelerà la nuova iterazione del brand, la nostra recensione di F1 2020 vi racconterà tutto: F1 2021 saprà sorpassare a tutta velocità il predecessore?