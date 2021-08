F1 2021 domina, Spider-Man resiste, Ratchet & Clank precipita: la classifica UK

È appena stata resa nota la classifica dei videogiochi retail più venduti nel Regno Unito, che per la seconda settimana consecutiva risulta essere dominata dalle monoposto di Codemasters.

Nella settimana dal 26 luglio al primo agosto ha dominato ancora una volta F1 2021, il che non ci sorprende affatto, dal momento che lo sport automobilistico per eccellenza sta regalando parecchie emozioni agli appassionati di tutto il mondo. Secondo posto per The Legend of Zelda: Skyward Sword HD e terza piazza per Mario Kart 8 Deluxe, che proprio non sa cosa significa invecchiare. Stupisce la caduta di Ratchet & Clank Rift Apart, che dalla terza posizione della scorsa settimana è precipitato al quarantesimo posto. A portare alta la bandiera dei PlayStation Studios ci pensa tuttavia Marvel's Spider-Man Miles Morales al numero sette, che risulta anche essere il videogioco più venduto su PS5. Degno di nota il debutto al decimo posto di NEO: The World Ends with You.

Top 10 UK | 26 luglio - 1 agosto

F1 2021 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Nintendo Switch) Grand Theft Auto V Marvel's Spider-Man: Miles Morales Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game FIFA 21 NEO: The World Ends with You

E voi, quale videogioco avete acquistato la scorsa settimana?