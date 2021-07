F1 2021: guida ai Controlli del gioco per Playstation, Xbox e PC

L’ultima iterazione della serie di videogiochi ufficiali della Formula 1 sviluppata dai ragazzi di Codemasters è finalmente disponibile per Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, e i moltissimi appassionati possono tornare anche quest'anno a lanciarsi in pista a bordo delle velocissime monoposto.

Nonostante preveda la possibilità di configurare diversi modelli di volante per ottenere un’esperienza di guida molto più realistica e simulativa, F1 2021 è, come tutti i capitoli della serie, perfettamente fruibile anche semplicemente utilizzando un controller o, per coloro che lo preferiscono, una tastiera. Ecco quindi di seguito la lista completa dei controlli per piattaforme Playstation, Xbox e PC.

Controlli PlayStation 4 e PlayStation 5

Accelera - premi R2

Frena - premi L2

Retromarcia - premi L2 a macchina ferma

Sterza a sinistra - muovi la Levetta Sinistra

Sterza a destra - muovi la Levetta Sinistra

Pausa - premi Options

Aumenta la marcia - premi X

Scala la marcia - premi Quadrato

Frizione - premi X

Cambia visuale - premi R1

Muovi visuale - muovi la Levetta Destra

Guarda indietro - premi R3

Replay / flashback - premi il Touchpad

Attiva / disattiva DRS - premi Triangolo

Attiva / disattiva limitatore velocità - premi Triangolo

Comandi radio - premi L1

Display multi-funzione - premi i tasti della Croce Direzionale

Controlli Xbox One e Xbox Series X|S

Accelera - premi RT

Frena - premi LT

Retromarcia - premi LT a macchina ferma

Sterza a sinistra - muovi la Levetta Sinistra

Sterza a destra - muovi la Levetta Sinistra

Pausa - premi Menu

Aumenta la marcia - premi A

Scala la marcia - premi X

Frizione - premi A

Cambia visuale - premi RB

Muovi visuale - muovi la Levetta Destra

Guarda indietro - premi R

Replay / flashback - premi il tasto View

Attiva / disattiva DRS - premi Y

Attiva / disattiva limitatore velocità - premi Y

Comandi radio - premi LB

Display multi-funzione - premi i tasti della Croce Direzionale

Controlli PC

Accelera - premi A

Frena - premi Z

Retromarcia - premi Z a macchina ferma

Sterza a sinistra - premi ,

Sterza a destra - premi .

Pausa - premi Esc

Aumenta la marcia - premi la Barra Spaziatrice

Scala la marcia - premi Shift

Frizione - premi la Barra Spaziatrice

Cambia visuale - C

Guarda avanti - premi il tasto Home

Guarda indietro - premi il tasto End

Guarda a sinistra - premi il tasto Delete

Guarda a destra - premi il tasto Pag Giù

Replay / flashback - premi X

Attiva / disattiva DRS - premi F

Attiva / disattiva limitatore velocità - premi F

Comandi radio - premi T

Display multi-funzione - premi 0 sul tastierino numerico

Naviga il menu multi-funzione verso l’alto - premi Freccia Su

Naviga il menu multi-funzione verso il basso - premi Freccia Giù

Naviga il menu multi-funzione verso sinistra - premi Freccia Sinistra

Naviga il menu multi-funzione verso destra - premi Freccia Destra

Nel caso in cui questi controlli non fossero di vostro gradimento per qualunque motivo, ricordate che potrete decidere di rimapparli in ogni momento del gioco semplicemente accedendo al menu delle Impostazioni e selezionando l’opzione Modifica Mappatura all’interno della sezione Controlli, Vibrazione e Force Feedback.

Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di F1 2021. Per una panoramica completa su tutte le modalità principali disponibili all'interno del gioco vi raccomandiamo invece di dare un'occhiata alla nostra guida dedicata.