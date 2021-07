F1 2021: guida alle Modalità disponibili, Carriera e Braking Point

La nuova iterazione della più famosa e importante serie videoludica dedicata al mondo della Formula 1 sta per essere ufficialmente lanciata sul mercato, e come ogni anno promette di introdurre molte novità che potrebbero fare la felicità di tutti i piloti digitali che vorranno dedicarsi al titolo.

In particolare, mai come quest’anno gli sviluppatori di Codemasters sembrerebbero essersi concentrati sulla volontà di fornire ai giocatori una grande quantità di modalità differenti attraverso le quali usufruire del loro prodotto - come evidenziato anche all’interno della nostra recensione di F1 2021 - in modo da rilasciare un titolo che potesse vantare una grande ricchezza e varietà di contenuti. Vediamo quindi di dare un’occhiata a tutte le modalità disponibili all’interno di F1 2021 e di elencare le differenze tra una e l’altra.

Carriera Scuderia

Iniziamo con la Carriera da Manager, modalità di grande successo ripresa dal capitolo precedente la quale vi metterà alla guida di una scuderia della quale sarete anche il pilota di riferimento. In questa modalità dovrete quindi sia gestire ogni aspetto della vostra scuderia, dalla ricerca degli sponsor allo sviluppo dei diversi settori che la compongono, dalla personalizzazione estetica dell’auto alla scelta di un secondo pilota di qualità sempre maggiore, sia scendere in pista con la vostra monoposto per cercare di guadagnare per voi e la vostra scuderia un posto di rilievo all’interno delle classifiche.

Carriera Pilota

La modalità Carriera Pilota, la più classica e la più giocata delle modalità della serie di F1, ritorna in questo nuovo capitolo e si presenta più in forma che mai: i ragazzi di Codemasters hanno infatti mantenuto tutti gli elementi fondamentali che contraddistinguono la modalità migliorandone al contempo alcuni piccoli dettagli. All’interno della Carriera Pilota potrete dunque scegliere una scuderia iniziale da cui partire - ciascuna delle quali possiede punti di forza e macchine differenti - per poi concentrarvi sulla guida della vostra monoposto, cercando di scalare la classifica per vincere il titolo. In aggiunta a questo, potrete anche gestire la fase di ricerca e sviluppo della vostra scuderia, in modo da poter migliorare costantemente la vostra monoposto e ottenere quindi la possibilità di raggiungere risultati migliori. A differenza dei capitoli precedenti, infine, la Carriera Pilota prevede quest’anno anche una modalità multigiocatore online a due giocatori.

Braking Point

Quest’ultima modalità è una novità assoluta della serie e si configura come una vera e propria modalità narrativa story-driven a giocatore singolo, all’interno della quale il giocatore si ritroverà a vestire i panni del giovane Aiden Jackson, pilota di Formula 2 promosso in Formula 1 che dovrà affrontare le nuove sfide e difficoltà derivanti dal salto di categoria e dalla sua profonda rivalità con un altro pilota. Questa modalità, di cui trovate il Provato sulle pagine di Everyeye.it, rappresenta quindi una vera e propria modalità storia, della durata di 5-6 ore circa, unicamente votata ad intrattenere il giocatore facendolo gareggiare con la propria monoposto all’interno di un plot narrativo studiato a priori, a differenza di quanto accade nella più classica modalità Carriera Pilota.