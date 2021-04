F1 2021: il kolossal racing di EA e Codemasters sfreccia nel primo video

Codemasters inaugura il nuovo corso come sussidiaria di Electronic Arts presentando il primo video di F1 2021, il prossimo atto della serie racing su licenza ufficiale FIA Formula One World Championship.

Il nuovo capitolo della storica serie di giochi di guida a vocazione simulativa sulla Formula Uno non si limiterà ad aggiornare il roster di piloti, scuderie e autodromi ma sarà foriero di sorprese, tanto nella rosa di modalità accessibili quanto nell'impianto ludico.

Sul fronte delle funzionalità inedite, il lavoro svolto dai Codies per attualizzare l'esperienza racing dell'IP di F1 troverà la sua perfetta sintesi in Braking Point, una campagna principale descritta dagli autori inglesi come "adrenalinica e piena di elementi nuovi per la storia". Di particolare interesse è poi l'aggiunta di una Carriera per due giocatori e delle modalità "Inizio Stagione Reale", "Mia Scuderia" e delle immancabili funzioni legate allo split screen e alle gare multiplayer.

Ci sarà poi spazio per delle caratteristiche espanse per ciascun pilota, con eventi Dipartimenti da affrontare e statistiche sulla Concentrazione che impatteranno sull'esperienza di gioco e sull'andamento stesso della stagione automobilistica. Quanto alla Carriera, Codemasters ha provveduto ad ampliarne i contenuti per integrarvi degli aggiornamenti in Ricerca e Sviluppo, i Programmi di Allenamento e la nuova Pratica Rapida.

Nel titolo ci saranno anche le gare di Formula 2, un'area di gioco dedicata agli eventi eSport, le modalità di gara Prova a Tempo, Stagione Corta e Grand Prix, nuove opzioni Esperto e le gare Casual per partite più rilassanti, in aggiunta alle gare Social e Classificate con il nuovo formato Partecipazione Rapida, Leghe, livree personalizzabili ed Eventi Settimanali.

Tutto questo sarà disponibile al lancio di F1 2021, fissato da EA e Codemasters per il 16 luglio 2021 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.