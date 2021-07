F1 2021: motori ruggenti nel trailer che dà inizio allo spettacolo della Formula Uno

Dopo aver svelato i rating dei piloti di F1 2021, EA e Codemasters scaldano i motori dei bolidi digitali del prossimo kolossal racing con un trailer che ben rappresenta la ricchezza di contenuti che verranno riversati in questo progetto.

Il titolo che terrà a battesimo il nuovo corso di Codemasters come sussidiaria di EA, nelle intenzioni degli stessi autori inglesi, punta infatti a potenziare ogni aspetto della serie, partendo ovviamente dal miglioramento del comparto grafico e dall'attualizzazione dei roster di piloti, autodromi e scuderie su licenza FIA Formula One World Championship.

L'impegno profuso da Codemasters nello svecchiare le formule ludiche della serie passerà soprattutto per l'aggiunta della modalità Storia Braking Point in F1 2021, una vera e propria campagna che darà ai fan la possibilità di intraprendere una carriera nei panni del proprio pilota ideale.

L'ampio ventaglio di modalità accessibili ai giocatori comprenderà anche gli eventi Dipartimenti, con statistiche sull'andamento della propria stagione automobilistica. Non mancheranno poi le attività legate ai Programmi di Allenamento, alla Pratica Rapida e alle sfide da svolgere sia da soli che in multiplayer. Il lancio di F1 2021 è previsto per il sempre più prossimo 16 luglio su PC, PS4, Xbox One e console di nuova generazione. A tal proposito, qui trovate un approfondimento sulle migliorie grafiche di F1 2021 su PS5 e Xbox Series X/S.