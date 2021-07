F1 2021: Ray-Tracing presente solamente in cutscene, replay e photo mode

A pochissimi giorni dal lancio di F1 2021, fissato su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia per il 16 luglio, Codemasters ha concesso una nuova intervista ai colleghi di WCCFTech svelando una serie di nuove informazioni sul rinnovato comparto multigiocatore e sull'implementazione del Ray-Tracing.

Codemasters ha anzitutto spiegato che il percorso di rinnovamento dell'esperienza online è passato principalmente dalla modalità non competitiva, ora raccolta sotto la voce "Gioca Online". "L'area ora conosciuta come 'Gioca Online' presenterà due modelli di lobby, un metodo semplificato per permettere ai giocatori di gareggiare assieme. Il primo modello è progettato per introdurre gli utenti al gioco online - le collisioni tra le auto sono disabilitate e la distanza delle corse è ridotta. Il secondo modello prevede la presenza delle collisioni e alcune delle tipiche impostazioni di gara e distanza. I giocatori potranno usare il nuovo server browser o creare la propria partita".

Per quanto riguarda la tecnologia ray tracing, che verrà offerta dalle edizioni di nuova generazione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, lo studio britannico ora facente parte della galassia di EA Sports ha spiegato che sarà attivo nelle cutscene, nei replay e nella modalità fotografica.

In attesa della pubblicazione del gioco, potete guardare il trailer di lancio di F1 2021 e consultare la lista dei rating assegnati ai piloti di Formula 1, con Hamilton e Verstappen a svettare su tutti gli altri.