F1 2021: prenotalo da GameStopZing e ricevi il Pacchetto Braking Point

GameStopZing apre i preordini di F1 2021, il nuovo gioco di corse con licenza ufficiale Formula Uno sviluppato da Codemasters, il primo pubblicato da Electronic Arts dopo l'acquisizione dello studio inglese avvenuta lo scorso anno.

Da GameStop prenota F1 2021 e ottieni un codice per riscattare il Pacchetto Contenuti Braking Point:

Festeggia l'uscita di F1 2021 con esclusivi oggetti di gioco ispirati alle stelle immaginarie della nuova storia Braking Point. Usali per correre nei panni di Devon Butler, Aiden Jackson e Casper Akkerman

Il Pacchetto DLC include avatar dei personaggi, livrea, tuta, guanti, casco e radio di vittoria oltre a 5.000 PitCoin, la valuta virtuale del gioco. L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte e in ogni caso fino al giorno prima dell'uscita, codici e bonus verranno consegnati il giorno del lancio al momento dell'acquisto.

F1 2021 è disponibile in preordine per PC al prezzo di 60.98 euro mentre le versioni PS4, PS5 e Xbox hanno un prezzo paro a 70,98 euro per l'edizione Standard, l'unica al momento annunciata da Electronic Arts. L'uscita di F1 2021 è prevista per il 16 luglio su tutte le piattaforme citate, la versione Xbox è compatibile con Xbox One e Xbox Series X/S, l'edizione PS4 supporterà l'aggiornamento gratis next-gen su PlayStation 5.