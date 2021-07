F1 2021: il prezzo scende leggermente su Amazon per tutte le console

Nel vivo del campionato di F1, con le recenti vicissitudini tra i piloti Lewis Hamilton e Max Verstappen, su F1 2021 possiamo rivivere le emozioni del campionato in corso, con una lotta serrata tra piloti di scuderie diverse, come non succedeva da diverse stagioni.

F1 2021, uscito solamente il 16 luglio, è già acquistabile su Amazon a prezzo leggermente scontato, il titolo infatti è in offerta a 62,99 euro per PS4, 62,65 euro per PS5 e 65,53 euro per Xbox One e Series X, contro un prezzo di listino di 69,99 euro.

Il titolo offre una modalità storia nominata Breaking Point, una nuova modalità Carriera anche per due giocatori ed infine la modalità Real-Season Start. Come nei titoli precedenti, oltre alle vetture della Formula 1, il gioco ci permetterà di utilizzare anche le auto della Formula 2, che fungono da introduzione a chi si approccia al gioco per le prime volte. É prevista anche una modalità a due giocatori in split-screen, una funzione ormai scomparsa nei giochi attuali che invece prediligono il multiplayer online piuttosto che quello in locale.

Per ricevere maggiori informazioni relative a F1 2021, vi consigliamo di leggere la recensione del nostro Matteo Mangoni, che ha premiato il titolo con un ottimo 8.5, premiando le migliorie che Codemaster ha deciso di aggiungere rispetto al titolo uscito l'anno precedente.