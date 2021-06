F1 2021 provato: aggiunte, migliorie e contenuti nel primo video gameplay

A poco più di un mese dall'uscita, abbiamo provato F1 2021: il gioco di corse su licenza della Formula 1 ci è parso in gran forma! Dopo aver testato con mano le novità, siamo pronti a raccontarvi le aggiunte, le migliorie e i contenuti del racing game di Codemasters.

Il titolo che terrà a battesimo il nuovo corso di Codemasters come sussidiaria di EA sarà davvero foriero di novità, a giudicare dalle prove condotte sfrecciando in anteprima sui bolidi della simulazione su licenza FIA Formula One World Championship.

L'offerta contenutistica di F1 2021, infatti, non graviterà solo attorno all'immancabile aggiornamento del roster di piloti, scuderie e autodromi, ma promette di abbracciare tutta una serie di innovazioni che spazieranno dall'introduzione della campagna Braking Point alla possibilità di intraprendere una carriera nelle modalità Inizio Stagione Reale e Mia Scuderia.

L'opera di potenziamento portata avanti dai Codies si rifletterà anche nell'aggiunta degli eventi Dipartimenti, con statistiche sulla Concentrazione che avranno un impatto profondo sull'andamento della propria stagione automobilistica. E che dire inoltre degli aggiornamenti su Ricerca e Sviluppo, sui Programmi di Allenamento e sulla nuova Pratica Rapida?

F1 2021, quindi, si preannuncia come il capitolo più ricco dell'intera serie. Per averne la controprova, non ci resta che attendere la partenza dei bolidi dell'ultimo progetto di Codemasters, previsto per il 16 luglio su PC, PS4, Xbox One e in una versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra video anteprima e al resoconto della nostra prova di F1 2021 a firma di Matteo Mangoni.