F1 2021: quando esce il nuovo gioco di Formula Uno?

La serie di Formula 1 è ormai da anni il punto di riferimento di tutti gli appassionati di questo sport, che dopo l’acquisizione della software house che si occupa dello sviluppo della serie, ovvero Codemasters, da parte di Electronic Arts sperano che la saga possa fare un ulteriore salto di qualità.

Se fino ad un paio di anni fa i nuovi capitoli di Formula 1 vedevano la luce durante la fine del mese di agosto, a partire da F1 2019 il trend è cambiato, e la finestra di lancio si è spostata di quasi due mesi, andando a collocarsi tra gli ultimi giorni di giugno e i primi di luglio, un periodo che corrisponde grosso modo alla fase di metà stagione del mondiale di Formula 1.

Fatte queste premesse, è quindi probabile ipotizzare che il nuovo capitolo della serie di Codemasters, ovvero F1 2021, possa vedere la luce proprio a cavallo dei mesi di giugno e luglio, ma non è comunque escluso che, per via delle questioni burocratiche legate all’acquisizione di Codemasters da parte di Electronic Arts, vi possano essere ritardi o posticipi, magari anche per dare il tempo al team di sfruttare a fondo le risorse di EA per creare un capitolo completamente next gen e ricco di novità, per la prima volta infatti F1 debutterà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.