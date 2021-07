F1 2021: migliorato il DLSS su PC, Ray Tracing riattivato su PS5

Pur costituendo un altro ottimo capitolo della serie, F1 2021 ha presentato al lancio qualche problema tecnico di troppo, ed in particolare nell'implementazione del Ray Tracing su PS5. La software house ora facente parte di Electronic Arts ha recentemente pubblicato una nuova patch con cui ha cercato di rifinire questo ed altri aspetti.

Come riportato all'interno delle patch notes ufficiali, l'aggiornamento 1.05 è stato distribuito innanzitutto su PC e PlayStation, ma è previsto a breve anche su Xbox. Tra i cambiamenti principali troviamo proprio la riattivazione del Ray Tracing sulla console next-gen Sony: evidentemente i problemi riscontrati nei giorni scorsi sono stati completamente risolti dal team di sviluppo. Gli utenti PC saranno inoltre lieti di apprendere dell'introduzione di nuove opzioni dedicate al Ray Tracing con cui potranno personalizzare ancora più a fondo la propria esperienza dal punto di vista grafico. Su PC troviamo inoltre un miglioramento dell'implementazione del DLSS di Nvidia, che da questo momento in poi dovrebbe quindi consentire prestazioni ancora più soddisfacenti.

L'aggiornamento apporta poi numerosi fix per bug minori ed episodi di crash riscontrati dagli utenti al lancio e va a migliorare la stabilità generale del software.

Per ulteriori approfondimenti sull'ultimo episodio della serie di Codemasters, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione di F1 2021 e la nostra Guida ai controlli su PC, PlayStation e Xbox.