F1 2021 su Steam: prezzo aumentato rispetto a F1 2020, quanto costerà in Europa?

F1 2021 è stato da poco annunciato e si tratterà del primo gioco di Codemasters sviluppato in seguito all'acquisizione dello studio da parte di Electronic Arts. Tuttavia il prossimo capitolo della serie dedicata alla Formula 1 sta già facendo discutere in merito al prezzo che avrà su Steam in diversi territori.

Un'infografica pubblicata su Twitter dall'utente Iashman mette a confronto di prezzi di listino della versione Steam di F1 2021 con quelli di F1 2020, facendo notare che al lancio il gioco costerà di più in tutti i territori rispetto al costo di lancio del precedente episodio. In alcuni casi, tra l'altro, la cifra da pagare è raddoppiata se non addirittura triplicata.

Venendo all'Europa, l'aumento c'è pur risultando comunque più contenuto rispetto ad altri mercati: F1 2021 costerà da noi 59,99 euro, un rincaro di 5 euro rispetto al predecessore, che al lancio su Steam aveva un prezzo fissato sui 54,99 euro. Aumento analogo anche per il Regno Unito, che passa da 44, 99 sterline a 49,99 sterline. Di sicuro nulla a che vedere con i numeri registrati altrove, come in Argentina: se F1 2020 costava 649 pesos al lancio, il nuovo capitolo arriva alla bellezza di 3599 pesos, un rincaro del 454% nel giro di un solo anno. Altri aumenti significativi riguardano territori come la Turchia (357%), il Sudafrica (204%) e l'Asia del Sud (200%). Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, non c'è alcuna variazione, con il nuovo episodio che costerà ancora 59,99 dollari come il vecchio capitolo.

Bisogna dire che, calcolando la conversione di valuta, in metà delle nazioni tecnicamente il gioco arriverebbe a costare meno rispetto agli Stati Uniti: in Cina, Russia e la stessa Argentina è come se fosse venduto a 40 dollari. Tuttavia, il salario medio dei cittadini nella maggior parte degli altri paesi ha una media ben differente rispetto a quello di un americano, e ciò significa che in numerosi casi (di nuovo, da citare l'Argentina), F1 2021 sarebbe molto più costoso in rapporto alla condizione economica.

Non è al momento chiaro se questi rincari riguarderanno anche tutte le altre versioni del gioco oltre a quella Steam, ma non è da escludere una situazione analoga anche su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. La situazione fa tornare a mente tutte le discussioni circa il recentemente aumento di prezzo che varie software house avrebbe deciso con l'avvento della nuova generazione, non ben accolto dai più. Tra questi, Michael Pachter si è scagliato contro i publisher per il prezzo dei videogiochi a 70 euro, un aumento che secondo l'analista rallenterà le vendite al day one. Restando in ambito puramente ludico, in attesa del prossimo capitolo di F1 potete rileggere la nostra recensione di F1 2020.