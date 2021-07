F1 2021, svelati i rating dei piloti: Verstappen come Hamilton a 95

A pochissimi giorni dal lancio di F1 2021, che risulta essere fissato per il 16 luglio su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, Codemasters ed EA Sports hanno svelato le valutazioni assegnate a tutti i venti piloti del circus della Formula 1.

Come prevedibile, i rating complessivi più alti in assoluto sono stati ottenuti dal campione in carica Lewis Hamilton e dal nuovo pretendente al titolo (e attuale numero 1 in classifica generale) Max Verstappen, i quali posseggono un OVR pari a 95. Seguono Valtteri Bottas (92), Lando Norris (91) e Daniel Ricciardo (90).

F1 2021 Ratings

Lewis Hamilton 95

Max Verstappen 95

Valtteri Bottas 92

Lando Norris 91

Daniel Ricciardo 90

Pierre Gasly 90

Sebastian Vettel 89

Fernando Alonso 89

Charles Leclerc 88

Sergio Perez 87

Kimi Raikkonen 87

Carlos Sainz 87

Esteban Ocon 86

George Russell 84

Lance Stroll 83

Yuki Tsunoda 82

Antonio Giovinazzi 79

Mick Schumacher 76

Nicholas Latifi 71

Nikita Mazepin 67

Potete consultare le valutazioni dettagliate guardando le immagini allegate in calce a questa notizia: oltre al rating complessivo, trovate anche i punteggi relativi a parametri come Esperienza (numero di gare completate in carriera), Racecraft (basato sulle posizioni guadagnate o perse nelle gare in rapporto alle posizioni di partenza), Consapevolezza (abilità di evitare incidenti e penalità) e Ritmo (tiene conto dei tempi sul giro).

Ne approfittiamo per segnalarvi che il 16 luglio F1 2021 verrà lanciato anche in una Deluxe Edition da 74,99 euro, che offre tre giorni di accesso anticipato, il Pack Icone My Team con sette piloti storici (Michael Schumacher, Nico Rosberg, Jenson Button, Felipe Massa, David Coulthard, Alain Prost e Ayrton Senna), 18.000 PitCoin (la valuta in-game) e il Pack Contenuti Braking Point (con oggetti cosmetici ispirati ai personaggi della nuova modalità di gioco di F1 2021).