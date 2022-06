F1 2022 tra Carriera e F1 Life: è iniziata la nuova era della Formula Uno?

Abbiamo avuto modo di provare F1 22 e le tante novità del prossimo, attesissimo racing game di Codemaster, dalle sorprese della Carriera all'esperienza offerta da F1 Life.

Il nuovo kolossal racing della sussidiaria inglese di EA promette infatti di evolvere e migliorare ogni aspetto ludico, grafico e squisitamente contenutistico del capitolo precedente, dando così modo a tutti gli appassionati della serie di immergersi a capofitto nell'esperienza offerta dalle rivoluzionarie auto della stagione attuale di Formula Uno.

Prendendo spunto dai cambiamenti attuati alla fisica per adattarsi alle nuove regole aerodinamiche imposte dagli organizzatori, i Codies hanno riformulato la Carriera per introdurre delle importanti innovazioni come l'IA adattiva per i piloti avversari, l'Hot Lap Pirelli con otto supercar, la modalità F1 Sprint con i momenti più coinvolgenti della giornata di gara e l'Hub sociale F1 Life, un vero e proprio microcosmo digitale dove poter sfoggiare la propria collezione di accessori, trofei e bolidi.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo video e dello speciale di F1 22 dalla Carriera a F1 Life a firma di Alessandro Petruio, ma prima vi ricordiamo che la nuova esperienza simulativa di Codemasters sulla Formula Uno è prevista al lancio per il sempre più prossimo 1 luglio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.