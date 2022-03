F1 2022 con cross-play, VR e supercar ma senza modalità Storia: il rumor di Tom Henderson

Il noto insider Tom Henderson ha diffuso un nuovo rumor, questa volta incentrato sul nuovo capitolo della serie di Formula 1 in mano ai ragazzi di Codemasters, aquisiti da Electronic Arts da ormai diversi mesi.

Il primo capitolo della serie corsistica sotto l'egida del publisher presenterà dei forti cambiamenti strutturali, stando a quanto viene riportato da Henderson sul portale Xfire. L'indiscrezione, infatti, parla di un F1 2022 arricchito di una nuova modalità chiamata "F1 Life", che consentirà di assistere più da vicino al dietro le quinte della vita dei veri piloti di Formula 1, con i giocatori che potranno acquistare e collezionare vari oggetti di lusso, tra cui occhiali ed orologi.

Un'altra aggiunta importante sarà quella delle Supercar, anch'esse collezionabili e poi utilizzabili in pista online e in single player sui 23 tracciati previsti. In questo caso, le monoposto da F1 non sono affatto previste all'interno delle gare.

Inoltre, sembra che gli sviluppatori stiano lavorando per introdurre il cross-play tra le varie piattaforme ed il supporto alla Realtà Virtuale, quest'ultima una feature a lungo richiesta da parte della community.

A fare da contraltare a tutte queste aggiunte ci sarà la rimozione della modalità Storia, che aveva esordito con F1 2021 con il nome di Braking Point e che permetteva di vivere la diretta rivalità con un altro pilota esordiente. Sembra che le tempistiche di sviluppo abbiano costretto gli sviluppatori a rinunciare a questa modalità, che dovrebbe però ritornare nell'edizione 2023.

Vinene infine segnalato che il tracciato russo "Sochi Autodrom" sarà rimosso in tempo per il lancio del gioco a causa di quanto sta accadendo in Ucraina, una decisione in linea con la presa di posizione di EA nei confronti della Russia.