F1 2022 esce a luglio, prime immagini e le novità del gameplay

Come anticipato ieri da Codemasters, lo studio britannico ed Electronic Arts svelano oggi F1 2022, il videogioco che porterà i videogiochi di Formula Uno in una nuova era a partire dal primo luglio.

F1 2022 vedrà il debutto delle Auto Ibride e di nuove regole per reinventare il weekend di competizione con l'aggiunta delle gare F1 Sprint. Altre novità riguardano l'arrivo del circuito di Miami e la modalità F1 Life, hub personalizzabile che permetterà ai giocatori di sfoggiare abbigliamento, supercar e accessori.

"Non vediamo l'ora di accogliere i nostri giocatori nella nuova era della Formula 1", ha detto Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters. "Stando al passo con i cambiamenti del mondo reale, abbiamo aggiornato la fisica per adattarla alle nuove regole aerodinamiche e rielaborato il modello degli pneumatici, rendendo l’esperienza di guida più fedele alla realtà. Con circuiti nuovi e aggiornati, Adaptive AI, F1 Life e opzioni di gioco ampliate, non c'è mai stato un momento migliore per i giocatori di prendere il loro posto e vivere la vita di un pilota di F1".

F1 2022 supporta la Realtà Virtuale su PC con visuale dall'interno dell'abitacolo, presente anche una nuova IA Adattiva che permette di mantenere equilibrate le gare tra giocatori esperti e player meno competitivi. Codemasters ha annunciato novità anche per la modalità La Mia Squadra e aggiornamenti alle piste di Australia, Spagna e Abu Dhabi. Confermata la Carriera, oltre al supporto multiplayer online e co-op per due giocatori. La Champions Edition di F1 2022 offre tre giorni di accesso anticipato e un pacchetto di contenuti extra ispirati a Miami.