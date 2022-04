F1 2022 ha subito un rinvio interno, ruolo delle Supercar ridimensionato: nuovo rumor

Come precedentemente suggerito dal noto leaker Tom Henderson, F1 2022 sembrava dirigersi su sentieri insoliti per la serie, dal momento che ad affiancare le classiche monoposto del campionato di Formula 1 avremmo trovato anche le Supercar.

Henderson è nuovamente intervenuto sulle pagine di Xfire per fornire un aggiornamento sullo stato dei lavori in casa Codemasters. Innanzitutto, viene specificato che il gioco ha subito un lieve rinvio interno, dal momento che sono stati apportati dei cambiamenti cruciali nella sua struttura.

Le sopracitate Supercar saranno ancora presenti in-game, tuttavia il loro ruolo è stato molto ridimensionato: saranno utilizzabili solo nella modalità time trial e durante la carriera in single player, mentre non le troveremo più nelle modalità multigiocatore online. La ragione fornita per questo cambio in corsa è che la Formula One Management (FOM), la principale società operativa del Formula One Group e responsabili della promozione del Campionato del mondo di Formula 1 e dell'esercizio dei diritti commerciali, ha chiesto che l'inclusione delle supercar avesse un ruolo meno invasivo.

Inoltre, l'aggiunta del cross-play, funzionalità che per la prima volta sarà inclusa in un capitolo della serie, non arriverà al day one e verrà introdotto con un aggiornament post-lancio. Oltre a queste modifiche, F1 2022 verrà lanciato con i circuiti completi del calendario '22. Come previsto, a seguito dell'invasione russa in territorio ucraino, l'Autodromo di Sochi verrà rimosso. I circuiti di Portimao (Algarve International Circuit) e Cina (Shanghai International Circuit) saranno invece disponibili come contenuti post-lancio.

Per quanto riguarda gameplay e modalità non ci saranno novità in grado di rivoluzionare il franchise, ma è stato confermato che la modalità Storia sarà rimossa e sostituita dall'hub F1 LIFE come descritto in precedenza, e che il supporto alla realtà virtuale sarà presente sin dal lancio. Tom Henderson si è dimostrato una fonte attendibile in passato, tuttavia vi raccomandiamo come al solito di attendere aggiornamenti ufficiali da parte di Codemasters e EA.