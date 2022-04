F1 2022: upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X solo con la Champions Edition

Come molti altri giochi Electronic Arts, anche F1 2022 supporta il Dual Entitlement, opzione che permette di aggiornare il gioco da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X senza costi aggiuntivi. C'è però una limitazione, questa funzionalità è disponibile infatti solamente con la Champions Edition del gioco.

Come specificato da Codemasters sul sito ufficiale del gioco "Il Dual Entitlement è disponibile solo con l'acquisto di F1 22 Champions Edition. La Standard Edition di F1 22 non include il Dual Entitlement. Ciò significa che se acquisti F1 22 Standard Edition su PS4 e in seguito passi a PS5, per giocare dovrai acquistare la versione PS5 del gioco."

La Champions Edition di F1 2022 è disponibile solamente in formato digitale e oltre anche altri bonus, tra cui l'accesso anticipato di tre giorni per iniziar a giocare dal 28 giugno anziché dal primo luglio, data di uscita ufficiale del nuovo gioco di Formula Uno targato Codemasters.

Con il preordine di F1 2022 riceverete anche il Pacchetto Miami, quest'ultimo disponibile anche nella Champions Edition insieme a 18.000 PitCoin, nuove icone Carriera Scuderia, i contenuti Nuova Era F1 2022 e il pacchetto iniziale F1 Life. F1 2022 esce il primo luglio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.