F1 2023: un leak svela la data d'uscita, ci sarà anche l'accesso anticipato

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della possibile finestra di lancio di F1 23, ma oggi è arrivato un altro leak con informazioni molto più specifiche sul racing firmato Electronic Arts.

Stando all'account Twitter billbil-kun, che in passato ha azzeccato con precisione chirurgica sia le date d'uscita di altri prodotti che i titoli in arrivo con l'aggiornamento mensile del catalogo di PlayStation Plus, il nuovo F1 2023 sarà disponibile a partire dal prossimo 16 giugno 2023. In aggiunta a questo interessante dettaglio, l'account segnala anche che il gioco EA avrà un periodo di accesso anticipato, del quale potranno usufruire esclusivamente i videogiocatori che preordineranno il gioco o che dispongono di un abbonamento attivo a EA Play. In questo caso, si potrà iniziare a giocare a partire dal 13 giugno 2023.

Al momento non è chiaro se i membri EA Play potranno anche provare il gioco senza costi aggiuntivi con la classica demo a tempo limitato, ma è probabile che per questa informazione dovremo attendere un annuncio ufficiale da parte del publisher.

Per chi non lo sapesse, il gioco approderà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. In attesa di nuovi dettagli sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i primi dettagli sulla Closed Beta di F1 23.