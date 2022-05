F1 22, aspettando il Gran Premio di Spagna: un giro a Barcellona con Fernando Alonso

In attesa che prendano il via le qualifiche per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 2022, fissate per le ore 16:00 di oggi 21 maggio, potete godervi un giro sul tracciato di Barcellona-Catalogna in F1 22 a bordo della Alpine di Fernando Alonso.

Il due volte vincitore del Gran Premio di Spagna (prima nel 2006 su Renault e poi nel 2013 al volante della Ferrari) ci accompagna in un hot lap che ha la duplice funzione di presentarci le curve del circuito di Montmelò, nel circus da più di trent'anni, e offrirci un assaggio del gameplay e della grafica di F1 22. L'Alpine A522 di Fernando Alonso raggiunge i 320 chilometri orari nel rettilineo di partenza, prima di lanciarsi nelle 16 curve che lo separano dal traguardo, con la 10 e la 11 che presentano un layout aggiornato appositamente per l'edizione di quest'anno. Il tracciato, lungo in totale 4,67 chilometri, presenta inoltre due zone DRS: il primo detection point è posto 86 metri prima della curva 9, con attivazione dopo 40 metri; il secondo ha il detectiion point situato sulla linea della Safety Car, con attivazione dopo 57 metri dalla curva 16.

Prima di lasciarvi in compagnia di Nando, vi ricordiamo che F1 22 verrà lanciato nelle edizioni Standard e Champions il primo luglio su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Nell'attesa, potete anche leggere il nostro speciale sulle novità e modalità di gioco di F1 22.