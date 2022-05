F1 22 avrà il Cross-Play tra PlayStation e Xbox? Codemasters risponde

F1 22 si avvicina a grandi passi verso la sua uscita, fissata per il primo luglio su PC e console PlayStation e Xbox, e c'è molta curiosità di scoprire nel dettaglio tutti i piani di Electronic Arts e Codemasters sui contenuti del nuovo titolo di corse incentrato sulla Formula 1.

Dopo aver rivelato se lo Story Mode arriverà in futuro su F1 22 o no, ai microfoni del portale Gamingbolt il creative director Lee Mather conferma anche qual è la situazione in merito al Cross-Play tra tutte le piattaforme (dunque anche tra PlayStation e Xbox), spiegando che ci sarà da aspettare prima di vederla implementata: "Ad essere del tutto sinceri, il Cross-Play era una feature enorme per noi quest'anno, e puntavamo a renderla disponibile subito al lancio. Sfortunatamente, a causa di circostanze oltre il nostro controllo, il Cross-Play verrà aggiunto come contenuto post-lancio".

In ogni caso è assicurato che subito al day one sarà possibile giocare con gli utenti della stessa famiglia di console, dunque tra giocatori PS5 e PS4, e tra Xbox Series X/S e Xbox One. "Il gioco verrà distribuito con lo stesso sistema di Cross-Play visto in F1 2021, ma il pieno supporto alla feature per la Carriera a due giocatori e per l'Online Social verrà aggiunta appena possibile dopo il lancio", sottolinea il creative director.

Mather specifica infine quali saranno le performance tecniche sulle console next-gen: su PS5 e Xbox Series X si punta ai 60fps e risoluzione 4K. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di F1 22, dove esaminiamo a fondo quanto visto fin qui della nuova fatica firmata Codemasters.