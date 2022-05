F1 22 celebra il GP di Miami con una livrea speciale, solo con la Champions Edition

In attesa del Gran Premio di Miami di Formula 1, che si disputerà domenica 8 maggio, ieri i ragazzi di Codemasters supportati da EA Sports ci hanno portato a fare un giro virtuale sul circuito cittadino con il porto finto e l'acqua disegnata.

Il nuovo video gameplay di F1 22 ci ha presentato adeguatamente il tracciato situato nella città più iconica del Sunshine State, caratterizzato da 19 curve, tre zone DRS e un lungo rettilineo sul traguardo. Le occasioni per gli scontri ravvicinati e i sorpassi non mancheranno, specialmente con le nuove monoposto ad effetto suolo, la cui fisica, assicurano gli sviluppatori di Codemasters, è stata coerentemente riprodotta anche in F1 22.

Per l'occasione, il team di sviluppo ha anche presentato le cover delle edizioni Standard e Champions di F1 22, e una collaborazione con l'artista locale Abstrk, il quale ha progettato alcuni oggetti a tema Miami esclusivi per chiunque preordini F1 22 Champions Edition prima del 16 maggio. Oltre alla livrea che campeggia in apertura di notizia, sono previsti anche articoli di abbigliamento da equipaggiare in F1 Life, uno spazio personalizzabile dove mettere in mostra la propria collezione di supercar, arte, mobili e altro.

EA Sports F1 22 verrà lanciato il primo luglio su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. La Champions Edition, oltre al bonus a tempo limitato di cui sopra, offre anche 3 giorni di accesso anticipato, 18.000 PitCoin, la possibilità di aggiornate le copie PS4 e Xbox One su PS5 e Series X|S a costo zero, un pacchetto iniziale F1 Life e i contenuti Nuova Era F1 22.